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Komşusunun altınlarını çalan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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Komşusunun altınlarını çalan kadın gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, komşusunun ziynet eşyalarını çalan bir kadın gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Olayla ilgili yapılan aramada çalınan altınlar ele geçirildi.

16.01.2024 - 10:47,
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Komşusunun altınlarını çalan kadın gözaltına alındı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde komşusunun ziynet eşyalarını çalan kadın gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarına yönelik asayiş çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi'nde 9 Ocak tarihinde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda; komşusunun ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilen şüpheli M.D., 12 Ocak tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı aramada; 3 burma bilezik altın, 7 tam altın, 1 kapalı tam ata altını, 3 yarım altın, 6 çeyrek altın, 1 kadın yüzük, 1 çift altın kadın küpe ve 1 koyu renkli erkek yüzük ele geçirildi.

Hırsızlık olayının şüphelisi M.D. 13 Ocak tarihinde işlemleri yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.

Komşusunun altınlarını çalan kadın gözaltına alındı
Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Hırsızlık, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Komşusunun altınlarını çalan kadın gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşusunun altınlarını çalan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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