Volkan Konak'ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle - Son Dakika
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Volkan Konak'ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle

Volkan Konak\'ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren "Kuzeyin Oğlu" lakaplı sanatçı Volkan Konak'ın ailesi, bu zor günlerinde kendilerine destek olanlar için bir teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda, "Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle..." ifadeleri kullanıldı.

07.04.2025 20:24
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"Kuzeyin Oğlu" lakaplı sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir otelde sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Konak'ın beklenmeyen ölümü tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğdu.

KONAK AİLESİNDEN İLK MESAJ

Vefatının ardından Konak'ın ailesi, kendilerine verilen destek için bir teşekkür mesajı yayımladı. Konak'ın resmi sosyal medya hesabından eşi Selma ile çocukları Şimal, Volkan ve Derin Konak adına yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle... Selma - Şimal - Volkan - Derin Konak"

Konak ailesinden teşekkür mesajı

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Son Dakika 3.Sayfa Volkan Konak'ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Altun:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 2 1 Yanıtla
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