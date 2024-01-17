 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kontrolden çıkan araç asılı kaldı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan araç asılı kaldı: 1 yaralı

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarını aşarak park halindeki aracın üzerine uçtu. Duvar ile otomobil arasında asılı kalan aracın sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu. Kazada 4 araç zarar gördü. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan araç asılı kaldı: 1 yaralı
17.01.2024 - 19:38,  Güncelleme: 19:39
Abone Ol

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarını aşarak park halindeki aracın üzerine uçtu. Otomobil, duvar ile araç arasında asılı kalırken, kazada sürücü yaralandı, bazı araçlar da zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kapuz Caddesi üzerinde yaşandı. Çiğdem Ş. (43) idaresindeki Hyundai marka 78 SH 700 plakalı otomobiliyle rampa aşağıya seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeritteki kaldırıma çıkarak ağaca çarpan otomobil çarpmanın etkisiyle istinat duvarını da aşarak park halindeki otomobilin üzerine uçtu. Duvar ile araç arasında asılı kalan otomobilin sürücüsü olay yerindeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bazı taş parçaları park halindeki diğer araçlara da zarar verdi.

Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asılı kalan otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zonguldak, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan araç asılı kaldı: 1 yaralı - Son Dakika


20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK

Son Dakika
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 20:57:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan araç asılı kaldı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement