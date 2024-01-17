Kontrolden çıkan araç asılı kaldı: 1 yaralı

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarını aşarak park halindeki aracın üzerine uçtu. Otomobil, duvar ile araç arasında asılı kalırken, kazada sürücü yaralandı, bazı araçlar da zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kapuz Caddesi üzerinde yaşandı. Çiğdem Ş. (43) idaresindeki Hyundai marka 78 SH 700 plakalı otomobiliyle rampa aşağıya seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeritteki kaldırıma çıkarak ağaca çarpan otomobil çarpmanın etkisiyle istinat duvarını da aşarak park halindeki otomobilin üzerine uçtu. Duvar ile araç arasında asılı kalan otomobilin sürücüsü olay yerindeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bazı taş parçaları park halindeki diğer araçlara da zarar verdi.

Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asılı kalan otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. - ZONGULDAK