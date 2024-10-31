Kontrolden Çıkan Araç Aydınlatma Direğine Çarptı

3.Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce aydınlatma direğine, ardından da bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.

Kaza, sabah 11: 00 sıralarında Pursaklar ilçesi Saray Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce aydınlatma direğine, ardında da bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışma nedeniyle yaralanan araç sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledilirken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatılırken bölgede bir süre trafik akışında aksamalar yaşandı.