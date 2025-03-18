Kontrolden çıktı, istinat duvarına böyle çarptı
HATAY - Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin istinat duvarına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kontrolden Çıkan Araç Duvara Çarptı - Son Dakika
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