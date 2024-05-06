Kontrolden çıkan araç önce bariyere çarptı, sonra refüje çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kontrolden çıkan araç önce bariyere çarptı, sonra refüje çıktı: 1 yaralı

Zeytinburnu Kazlıçeşme'de meydana gelen trafik kazasında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce demir bariyere çarptı, ardından refüje çıktı. Olay sonucunda araçta bulunan sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.05.2024 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolden çıkan araç önce bariyere çarptı, sonra refüje çıktı: 1 yaralı

İSTANBUL - Zeytinburnu Kazlıçeşme'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla önce demir bariyere çarptı, daha sonra refüje çıktı.

Olay saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 KNU 78 plakalı aracın sürücüsü A.Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç önce demir bariyerlere çarptı, daha sonra refüje çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralı sürücü araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.Ç. ambulans ile hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan araç önce bariyere çarptı, sonra refüje çıktı: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:24 Hamas ’’ateşkes’’ dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah’a saldırıyoruz Hamas ''ateşkes'' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
22:53 Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor
22:16 Icardi’den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım
21:32 Hamas’ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze’de sevinç gösterileri düzenlendi Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
21:22 Fenerbahçe’de 2 zorunlu değişiklik Art arda sakatlandılar Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 23:08:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan araç önce bariyere çarptı, sonra refüje çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement