Kontrolden Çıkan Araç Yayaları Kıl Payı Kurtardı - Son Dakika
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Kontrolden Çıkan Araç Yayaları Kıl Payı Kurtardı

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Çankırı'da kontrolden çıkan otomobil, yolda yürüyen iki kişiye çarpmaktan kılpayı kurtuldu.

23.09.2024 19:42
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Kontrolden çıkan otomobil, yolda yürüyen yayaları teğet geçti: O anlar kamerada

Otomobil kontrolden çıktı: Yoldan geçen yayalar ezilmekten kıl payı kurtuldu

ÇANKIRI - Çankırı'da yolda yürüyen yayalar, kontrolden çıkarak üzerlerine gelen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankırı'da merkez Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çevrede bulunan çöp konteynerine, park halindeki araca ve elektrik direğine çarparak durabildi. O sırada yolda yürüyen iki kişi ise, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Sürücü ise yaşanan kazada yara almadan kurtuldu.

O anlar kamerada

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpması ve yolda yürüyen iki kişinin kazadan saniyelerle kurtulması görülüyor.

Kontrolden Çıkan Araç Yayaları Kıl Payı Kurtardı
Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Çankırı, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden Çıkan Araç Yayaları Kıl Payı Kurtardı - Son Dakika

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