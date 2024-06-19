Kontrolden çıkan ATV Kanala devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan ATV Kanala devrildi: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada ATV'nin yol kenarındaki kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Aynı anda yaşanan ikinci kaza nedeniyle yaralılar uzun süre ambulans beklemek zorunda kaldı. Yerde yatan yaralı gençlerden biri ambulansı beklerken bile elinden telefonu bırakmadı.

19.06.2024 13:39
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Kontrolden çıkan ATV Kanala devrildi: 2 yaralı

Yaralı genç yerde yatarken il elinden cep telefonunu bırakmadı

Aynı anda yakın noktada yaşanan ikinci kaza yolu kapatınca ambulans yaralılar uzun süre ambulans bekledi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV'nin yol kenarındaki kanala devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Aynı anda ana caddede meydana gelen kazada araçların yolu kapatması nedeniyle yaralılar uzun süre ambulans beklemek zorunda kaldı. Yerde yatan yaralı gençlerden biri ambulansı beklerken bile elinden telefonu bırakmadı.

Kaza Side Mahallesi 1122 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Süleyman Demirel Bulvarı istikametine seyir halindeki Serhat Daşkın'ın kullandığı 07 AZN 557 plakalı ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan kanala devrildi.

Kazada ATV'nin altında kalan ATV sürücüsü Serhat Daşkın ile ATV'de yolcu olarak bulunan Muhammet Ali Almaz Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı. Diğer taraftan Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana gelen kaza nedeniyle yolun kapalı olması, kaza yerindeki vatandaşların ambulansın önünü kesmeleri nedeniyle ambulans olay yerine gecikmeli olarak gelebildi. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yerde yatan ve ambulansı bekleyen yaralı gençleren birinin ambulansı beklerken elindeki cep telefonunu bırakmaması dikkati çekti.

Kazaya karışmayan vatandaş gazeteciye kimlik sordu

Olay yerinde bulunan ve kaza ile ilgisi olmayan bir kişi, görüntü alan basın mensubunun kamerasının önüne geçerek 'kimliğini göster' diyerek görüntü almasını engellemeye çalıştı. Vatandaş çekim yapan muhabirin tepkisi üzerine kenara çekildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan ATV Kanala devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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