Kontrolden çıkan kamyon uçurumdan atladı zannı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kontrolden çıkan kamyon uçurumdan atladı zannı

Geniş Video İzle

Bursa'da kontrolden çıkan kamyon, sürücünün atlamasıyla 400 metre sonra bariyerlere çarptı.

12.02.2025 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolden çıkan kamyon bariyere çarptı, uçurumdan uçtuğu zanneden sürücü araçtan atladı

Sürücüsüz şekilde ilerleyen kamyon 400 metre sonra bariyerlere takıldı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparken, uçuruma düştüğünü zanneden sürücü ise araçtan atlayarak hafif şekilde yaralandı. Sürücüsüz ilerleyen kamyon ise bariyerlere çarparak 400 metre ilerde durdu.

Bursa'nın İznik ilçesi, Yenişehir-İznik Yolu üzerine 54 H 0332 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Aracın uçuruma uçtuğunu zanneden sürücü kapıyı açıp aşağı atladı. Fakat kamyon sürücüsüz halde 400 metre boyunca ters yönden ilerleyip bariyerlere çarparak emniyet şeridinde durdu. İhbar üzerine Bursa İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, hafif yaralanan sürücü ise İznik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, İznik, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan kamyon uçurumdan atladı zannı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
08:28 İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu
08:19 İsmail Hacıoğlu’nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi ’Hadi be gülüm’ yorumu İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu
08:14 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu
07:56 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim
07:16 Brezilya’da süpermarkette bir kadının arka cebindeki telefon patladı Brezilya'da süpermarkette bir kadının arka cebindeki telefon patladı
07:16 İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları’nda iptaller var İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları'nda iptaller var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 20:51:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan kamyon uçurumdan atladı zannı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.