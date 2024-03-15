Kontrolden Çıkan Kamyonet Elektrik Direklerine Çarptı

'Eros' Davasında Serbest Bırakılma Kararı Hayvanseverlerin Tepkisine Neden Oldu

İstanbul'da öldürülen Eros isimli kedinin davasında sanık hakkında çıkan serbest bırakılma kararı, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Mahkemenin iyi hal indirimi uygulaması sonucunda sanığın cezası 2,5 yıla indirilerek yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanması kararı verildi. Hayvan hakları savunucuları bu karara tepki göstermek için basın açıklaması yaptı ve oturma eylemi gerçekleştirdi.