Kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu
NEVŞEHİR - Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarını aşarak devrildi.
Kaza gece saatlerinde Emek Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak üzerinde meydana geldi.
Yasın G. kullandığı 50 LA 848 plakalı Renault Toros marka otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçe duvarını aşarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Yasin G. takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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