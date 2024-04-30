Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma vurdu, ona metreler kala tır devrildi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma vurdu, ona metreler kala tır devrildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda önce otomobil kaldırıma vurdu, arkasından gelen tır ise otomobile metreler kala devrildi. Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

30.04.2024 02:21
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Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma vurdu, ona metreler kala tır devrildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda önce otomobil kaldırıma vurdu, arkasından gelen tır ise otomobile metreler kala devrildi.

Kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre B.G. yönetiminde seyir halindeki 33 UC 803 plakalı otomobil yağış esnasında sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle kaldırıma vurdu. Otomobilin arkasından gelen Lütfi Y.T. yönetimindeki 33 AES 787 plakalı tır ise kaza yapan otomobile birkaç metre kala devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan 112 ekibi, devrilen tırın kabininden kendi imkanıyla çıkan sürücü Lütfi Y.T.'ye ayakta müdahale etti.

Karayolunun Mersin Antalya istikametinde trafik kontrollü olarak sağlanırken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma vurdu, ona metreler kala tır devrildi
Kaynak: İHA

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