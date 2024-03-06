Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, şarampolden yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre şarampolden yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Mudurnu- Akyazı kara yolunda Karapınarkavağı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyreden Bahadır K. idaresindeki 37 SP 555 plakalı otomobil, Karapınarkavağı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak otomobil, 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.
Sürücüsü Bahadır K. meydana gelen kazada yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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