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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Siyami O. idaresindeki otomobil, yağışlı hava sebebiyle kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Yaralılara çevredeki sürücüler yardım etti ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazadan sonra yol güvenliği sağlandı ve otomobil çekici yardımıyla çekildi.

16.01.2024 - 18:59,  Güncelleme: 19:00
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak- Ankara karayolu Gökgöl tüneli mevkisinde yaşandı. Siyami O. idaresindeki 16 RS 302 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobil takla atarak durabildi.

Sürücü Siyami O. ve araçta bulunan yolcular Ramazan Ö. ve Serkan K.'nin imdadına çevredeki sürücüler yetişti. Ters dönen araçtan çıkartılan yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ZBEÜ Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazadan sonra yol güvenliği alırken kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla çekildi.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
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Zonguldak, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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