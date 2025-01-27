Kontrolden Çıkan Traktör Çaya Uçtu - Son Dakika
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Kontrolden Çıkan Traktör Çaya Uçtu

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Ankara'da traktör, kontrolden çıkarak çaya düştü; sürücü yaralandı, inceleme sürüyor.

27.01.2025 14:02
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Kontrolden çıkan traktör çaya uçtu: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan traktörün çaya uçması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çubuk ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki duvardan devrilerek çaya düştü. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı traktör sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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