Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi - Son Dakika
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Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı\'yı çılgına çevirdi

20 yaş küçük kadın tarafından 2 Milyon TL dolandırılan adamın Müge Anlı'da anlattıkları şaşırttı. Eşinin yanında canlı yayın sırasında itiraflarda bulunan adama eşi tükürdü. Müge Anlı ise "Erkeğe şiddete böyle bir durumda karşı mıyız?" diyerek isyan etti.

07.10.2024 16:00
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36 yıllık kocası İbrahim'i alıp Müge Anlı'nın kapısını çalan Esma hanım, eşinin yaşattıklarını tek tek anlattı. Geçtiğimiz sevgililer gününde ihanete uğradığını öğrenen Esma, eşinin kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını söyledi. Bunu duyan Müge Anlı da "Allah seni bildiği gibi yapsın." diyerek tepki gösterdi.

HER ŞEYİNİ KAPTIRDI

Hastanede kaldığı süreçte eşine refakat ederken 20 yaş küçük Selma Gündoğdu'yla tanışan İbrahim Bey, yaklaşık 2 milyon TL dolandırıldığını ifade etti. Düğünden kalan bütün altınları ve eşi Esma'nın bütün birikimini Selma'ya kaptıran İbrahim, şimdi de eşiyle birlikte paraların peşine düştü.

"OTELLERE FALAN GİTTİK"

Hatasını kabul eden İbrahim "Ben büyük bir hata yaptım. Kendi isteğimle oldu. Kendim verdim, bozdurduk harcadık. O benden bilezik istemedi. Sağda solda yeme içmede ve alışverişte yedik. 100 bin TL'lik cep telefonu aldım. Kızlarına kurs parası ödedim. Kızının nişan masraflarına para ödedim. Otellere falan gittik" şeklinde konuştu.

"EŞİMİ SEÇİNCE BENİ KOVDU"

Selma'nın "Bir karar vereceksin. Benimle misin eşinle misin?" diye sorduğunu söyleyen İbrahim, "Eşimi seçtim, sonra beni kovdu" ifadesini kullandı.

YENİDEN GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Bir yandan eşi Esma'yla parasının peşine düşen İbrahim, diğer yandan kendisini dolandırdığını söyleyen Selma'yla görüşmeye devam ettiğini canlı yayında itiraf etti. "Bazen görüşüyoruz. 5 dakika konuşuyoruz fazla konuşmuyoruz." diyen İbrahim'in yüzüne eşi Esma tükürdü.

"ERKEĞE ŞİDDETE KARŞI MIYIZ?"

Selma'yla görüştüğünü duyan Müge Anlı ise "Kadına şiddete karşıyız ama mesela erkeğe şiddete böyle bir durumda karşı mıyız? Allah seni bildiği gibi yapsın." sözleriyle tepki gösterdi.

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Son Dakika 3.Sayfa Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi - Son Dakika

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