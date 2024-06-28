Konya Beyşehir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Konya Beyşehir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

28.06.2024 10:02
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Hacıakif Mahallesi, Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir silah fabrikasında çalışan işçileri taşıyan A.E. yönetimindeki 42 ABC 555 plakalı Otokar marka servis midibüsü Beyşehir Anadolu Lisesi önüne geldiğinde C.K. yönetimindeki 16 KBV 02 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrilmesine neden oldu. Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden uzun uğraşların ardından çıkarılıp ambulansa alınırken, otomobilde yolcu olarak bulunan R.K. ile işçi servisindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan C.K. acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya Beyşehir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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