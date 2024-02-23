Konya Beyşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya Beyşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Konya Beyşehir\'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.02.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 42 H 7500 plakalı otomobil Beyşehir'den Yeşildağ Mahallesi yönüne seyir halinde iken Karadiken Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Takla atan otomobil yol kenarına devrilerek ters döndü. Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücü ile araçtaki A.Ö. kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. A.Ö. acil serviste yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi sebebiyle Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, Hastane, Soruşturma, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya Beyşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:34:35. #1.13#
SON DAKİKA: Konya Beyşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement