Konya Bozkır\'da baraj ve gölete 122 bin yavru balık bırakıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde su kaynaklarının zenginleştirilmesi ve balık popülasyonunun artırılması amacıyla gerçekleştirilen balıklandırma programı kapsamında, Bozkır Barajı ve Çağlayan Göleti'ne binlerce yavru balık bırakıldı.

Bozkır Barajı ve Çağlayan Göleti'nde düzenlenen programa Bozkır Kaymakamı Enes Özkan, Belediye Başkanı Nazif Karabulut, Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş, Bozkır Avcılar Derneği ve Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Yıldız ile Çağlayan Mahallesi Muhtarı Altan Akgül katıldı. Protokol üyelerinin yanı sıra bölgede bulunan bir ailenin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplam 122 bin yavru balık sularla buluşturuldu.

Programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş, gelecek nesillere daha zengin su kaynakları ve doğal bir çevre bırakmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde su ürünleri sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla her yıl bu çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Bozkır Kaymakamı Enes Özkan ise, ilçenin önemli doğal değerlerinden biri olan Çağlayan Barajı'nda ekosistemi canlandırmak ve balık popülasyonunu artırmak adına balık bırakma etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirterek hayırlı olması dileklerini iletti.