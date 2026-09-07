Konya Çumra\'da kamyonetle çarpışan otomobildeki Gürşahin çifti öldü, toprağa verildi

Konya'nın Çumra ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yaşlı çift son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Konya-Hadim kara yolu Alibeyhüyüğü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Gürşahin (63) idaresindeki 42 NV 467 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek A.U. (32) yönetimindeki 42 AUS 845 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Hasan Gürşahin, yanında bulunan eşi Havva Gürşahin (63) ve kamyonetin sürücüsü A.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan Gürşahin ve Havva Gürşahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü A.U.'nun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Cenazeler son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Hasan ve Havva Gürşahin için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Gürşahin çiftinin cenazesi Kurtuluş Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. Cenaze namazına ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.