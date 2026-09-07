Konya Çumra'da kamyonetle çarpışan otomobildeki Gürşahin çifti öldü, toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Çumra'da kamyonetle çarpışan otomobildeki Gürşahin çifti öldü, toprağa verildi

Konya Çumra\'da kamyonetle çarpışan otomobildeki Gürşahin çifti öldü, toprağa verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Çumra ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde bulunan 63 yaşındaki Hasan Gürşahin ve eşi Havva Gürşahin hayatını kaybetti. Yaşlı çift, öğle namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı; kamyonet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yaşlı çift son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Konya-Hadim kara yolu Alibeyhüyüğü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Gürşahin (63) idaresindeki 42 NV 467 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek A.U. (32) yönetimindeki 42 AUS 845 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Hasan Gürşahin, yanında bulunan eşi Havva Gürşahin (63) ve kamyonetin sürücüsü A.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan Gürşahin ve Havva Gürşahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü A.U.'nun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Cenazeler son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Hasan ve Havva Gürşahin için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Gürşahin çiftinin cenazesi Kurtuluş Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. Cenaze namazına ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Çumra, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya Çumra'da kamyonetle çarpışan otomobildeki Gürşahin çifti öldü, toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı
Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı
Zelenski’den savaş açıklaması: Kış boyunca devam edebilir Zelenski'den savaş açıklaması: Kış boyunca devam edebilir
Manchester United’a 906’da büyük şok Son saniyede kaleye füze yolladı Manchester United'a 90+6'da büyük şok! Son saniyede kaleye füze yolladı
Bir dönem Beşiktaş’taydı Bayern Münih’in 60 maçlık serisine son verdi Bir dönem Beşiktaş'taydı! Bayern Münih'in 60 maçlık serisine son verdi
Barcelona’nın acıması yok Rakibi perişan ettiler Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler

17:13
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
16:32
Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı
Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:18
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıkladı
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı
15:52
Ahmet Davutoğlu ifade verdi İşte ilk sözleri
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri
15:22
Veyis Ateş tahliye edildi
Veyis Ateş tahliye edildi
14:53
OVP sonrası yeniden hesaplandı İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 17:32:34. #7.12#
SON DAKİKA: Konya Çumra'da kamyonetle çarpışan otomobildeki Gürşahin çifti öldü, toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement