Konya\'da 116.5 Milyon TL\'lik Dolandırıcılık Operasyonu

Konya merkezli 4 ilde 116,5 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

KONYA - Konya merkezli 4 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda internetten yaklaşık 116 milyon 500 bin TL'lik sahte ürün satışı yaparak dolandırıcılık yapan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden elektrikli süpürge, tarım aleti, mobilya, bisiklet, ev ve otomobil gibi ürünlerin satış ilanı ile alıcıları dolandıran suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, örgüt üyelerinin internetten sahte ürün satışı yaparak, kapora veya ücretin tamamını alıp, ürünü göndermeyerek vatandaşları yaklaşık 116,5 milyon TL dolandırdıklarını tespit etti. Kimlikleri belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, 17 Haziran 2025 tarihinde Konya merkezli Gaziantep, Mersin ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 3'ü kadın 11 şüpheliyi gözaltına alırken, diğer 4 şüphelinin daha önce işledikleri suçlardan cezaevinde oldukları belirlendi. Şüphelilerin başta 'Uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' olmak üzere birçok suçtan kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, bir vatandaşın ev alma hayaliyle 1 milyon 650 bin TL dolandırıldığı, polisin müracaatını alırken 10 yıllık birikimini 1 saat içinde kaybettiğini söylediği belirtildi. Siber Polisi, vatandaşları sahte ilan konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.