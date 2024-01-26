Konya\'da 15 Milyon Liralık Kaçakçılık Operasyonu: 13 Gözaltı

Konya'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda piyasa değeri 15 milyon lira olan tütün mamulü, ruhsatsız silah, kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 13 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde kaçak sigara üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 4 iş yeri, 1 ev ve 3 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 milyon 375 bin adet doldurulmuş sigara, 350 paket gümrük kaçağı sigara, bin 105 litre kaçak akaryakıt, 6 bin 635 gram doğal kehribar taşı, 4 bin 200 gram doğal fil dişi, 37 adet kehribar tespih ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaylarla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

26 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda Seydişehir ilçesinde, 3 ev ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda 26 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet tabanca şarjörü ve çok sayıda fişek ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA