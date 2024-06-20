Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 çocuk yaralı - Son Dakika
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Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 çocuk yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 çocuk yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

20.06.2024 11:24
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Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 çocuk yaralı

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 03.20 sıralarında Karapınar - Konya Kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru olduğu öğrenilen Yusuf Yılmaz idaresindeki 34 HR 0351 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hüseyin Kart'ın kullandığı 01 BJC 05 plakalı Nissan marka otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Yılmaz ile aynı araçta bulunan Zeynep Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer araç sürücüsü Hüseyin Kart ile aynı araçta bulunan Şeyma Kart ise kaldırıldıkları Karapınar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 aylık M.H.Y. ile 2 yaşındaki N.K. isimli çocuklar ise aynı hastanedeki ilk müdahalenin ardından Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 çocuk yaralı - Son Dakika

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