Konya'da 34 Uyuşturucu Operasyonu: 37 Tutuklama

Konya'da 34 ayrı uyuşturucu operasyonu: 37 tutuklama

KONYA - Konya'da Narkotik polisinin düzenlediği operasyonlarda çok miktarda değişik uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirilirken, 37 kişi tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde34 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 12 bin 683 adet uyuşturucu hap, 2.065,54 gram bonzai hammaddesi, 1.003,2 gram skunk, 1.001,33 gram metamfetamin, 783,33 gram sentetik kannabinoid, 26 adet sentetik kannabinoidle emdirilmiş peçete, 12,54 gram esrar, 5,79 gram kokain, 5,1 gram eroin, 6 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 60 bin 402 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından toplam 61 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken bunlardan 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 26'sı serbest bırakıldı. İşlemleri devam eden 3 şüphelinin ise adli süreci devam ediyor. Ayrıca çeşitli uyuşturucu madde suçlarından aranan 20 kişi yakalandı. Bunlardan 11'i tutuklanırken, toplam 37 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Konya Emniyetinden yapılan açıklamada, zehir tacirlerine asla göz açtırılmayacağı ve zehir tacirlerinin gençlerin geleceğini karartmalarına müsaade edilmeyeceği vurgulandı.