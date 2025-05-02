Konya'da 38 Narkotik Operasyonu: 37 Tutuklama - Son Dakika
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Konya'da 38 Narkotik Operasyonu: 37 Tutuklama

Konya'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 6 bin 480 hap ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

02.05.2025 22:39
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Konya Emniyetinden 1 haftada 38 narkotik operasyonu: 37 tutuklama

KONYA - Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği 38 ayrı narkotik operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirilirken, 37 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, 21-28 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlediği 38 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Operasyonlarda ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 6 bin 480 adet uyuşturucu hap, 2.159 gram bonzai hammaddesi, 1.094 gram metamfetamin, 500 gram sentetik kannabinoid, 54 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 35,93 gram esrar, 10,08 gram kokain, 4,1 gram eroin, 2,3 gram skunk, 1 adet LSD, 6 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 54 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından toplam 77 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi adli kontrol şartıyla olmak üzere 46 şüpheli serbest bırakıldı. 5 şüpheli hakkında ise adli süreç devam ediyor. Öte yandan, çeşitli uyuşturucu suçlarından aranan 20 kişi yakalandı. Bunlardan 13'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, toplamda tutuklu sayısı 37'ye ulaştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı tarihler arasında düzenlediği 12 bilgilendirme faaliyetinde ise 3 bin 830 kişiye ulaşarak bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da 38 Narkotik Operasyonu: 37 Tutuklama - Son Dakika

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