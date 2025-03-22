Konya\'da 62 Narkotik Operasyonu: 28 Tutuklama

Konya'da polis ekipleri tarafından 1 haftada gerçekleştirilen 62 ayrı narkotik operasyonda 28 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-20 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele çerçevesinde 62 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 16 bin 36 adet uyuşturucu hap, 468 gram sentetik kannabinoid, 118,79 gram metamfetamin, 17 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4,21 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, suçtan elde edilen 652 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası, yaklaşık 14 milyon 500 bin TL değerinde 4 adet daire ve 1 adet 2024 model araç ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından 76 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bu şahıslardan 51'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 19 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uyuşturucu madde suçlarından aranan 12 kişi yakalanırken, bu kişilerden 9'u tutuklandı. Operasyonlar sonucunda toplamda 28 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KONYA