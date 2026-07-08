Konya\'da Alacak Kavgası: Bir Kişi Vuruldu

Konya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Pelin Sokak üzerinde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.E. ile emlakçı Y.K. (46) arasında yaklaşık 500 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.E., yanındaki tabancayla Y.K.'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA