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Konya'da amatör küme maçında futbolcular ve yöneticiler arasında kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Konya'da amatör küme maçında futbolcular ve yöneticiler arasında kavga: 2 yaralı

Konya Amatör Küme A Grubu'nda Ilgın Belediyespor ile Karapınar Belediyespor arasında oynanan maç sonrası futbolcular ve yöneticiler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Polis, biber gazı kullanarak müdahale etti.

Konya\'da amatör küme maçında futbolcular ve yöneticiler arasında kavga: 2 yaralı
29.01.2024 - 23:42,
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Konya'da amatör küme maçında futbolcuları ve yöneticileri arasında kavga: 2 yaralı

KONYA - Konya Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Ilgın Belediyespor ile Karapınar Belediyespor arasında oynanan maç sonrası iki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında kavga çıktı. Polisin biber gazı kullanarak müdahale ettiği kavgada 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, Konya Amatör Küme A Grubunda 5. sıradaki Ilgın Belediyespor ile 4. sıradaki Karapınar Belediyespor karşılaştı. Oyun içerisinde zaman zaman tartışmaların yaşandığı mücadeleyi Ilgın Belediyespor 3-1 kazandı. Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular arasında tartışma yaşandı. Tartışma takımların yöneticilerinin de araya girmesiyle kavgaya dönüştü. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, biber gazı kullanarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbede polisin müdahalesinin ardından sona erdi. Çıkan kavgada, Karapınar Belediyespor Kulüp Başkanı Mesut Yardımcı ve Genç Takım Çalıştırıcısı Serhat Kara yaralandı. Karapınar Belediyespor, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

(FMK-ARD-AH-

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da amatör küme maçında futbolcular ve yöneticiler arasında kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da amatör küme maçında futbolcular ve yöneticiler arasında kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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