Konya'da asker eğlencesinde sürücü lastik yakarak ortalığı dumana boğdu - Son Dakika
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Konya'da asker eğlencesinde sürücü lastik yakarak ortalığı dumana boğdu

Konya\'da asker eğlencesinde sürücü lastik yakarak ortalığı dumana boğdu

Konya'nın Meram ilçesinde bir asker eğlencesi sırasında bir sürücü, kalabalığı umursamadan otomobiliyle tam gaz lastik yakarak aracın kapısını açıp dumanlarla ortalığı dumana boğdu. O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

12.02.2024 21:23  Güncelleme: 21:24
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Konya'da asker eğlencesi sırasında bir sürücü, kalabalığı umursamadan otomobili ile tam gaz lastik yakarak ortalığı dumana boğdu.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede sokak ortasında yapılan bir asker eğlencesinde 42 BR 375 plakalı otomobil kalabalığın arasında durdu. Kalabalığı umursamayan sürücü, otomobiliyle tam gaz lastik yakarak aracın kapısını açıp dumanları izledi. O anlar ise eğlencede bulunan bir vatandaş tarafından görüntülendi. - KONYA

Kaynak: İHA

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