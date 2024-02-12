Konya\'da asker eğlencesinde sürücü lastik yakarak ortalığı dumana boğdu

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Konya'da asker eğlencesi sırasında bir sürücü, kalabalığı umursamadan otomobili ile tam gaz lastik yakarak ortalığı dumana boğdu.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede sokak ortasında yapılan bir asker eğlencesinde 42 BR 375 plakalı otomobil kalabalığın arasında durdu. Kalabalığı umursamayan sürücü, otomobiliyle tam gaz lastik yakarak aracın kapısını açıp dumanları izledi. O anlar ise eğlencede bulunan bir vatandaş tarafından görüntülendi. - KONYA