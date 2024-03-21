Konya'da avukat aracına binerken silahla vurularak yaralandı
KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki aracına binmek isteyen avukat, kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından ayağından silahla vuruldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Yarenler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesinde avukatlık yapan Aydın Ceylan, bir binadan çıkıp aracına bineceği sırada kimliği belirsiz şahıs tarafından ayağından vuruldu. Avukat Aydın Ceylan yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan avukat ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan avukatın polise verdiği ilk ifadesinde kendisini vuran şahsı tanımadığını söylediği öğrenildi. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Saldırı anı güvenlik kamerasında
Yaşanan silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtta, binanın önüne gelen kimliği belirlenemeyen şüpheli bir süre bekledikten sonra binadan çıkan Avukat Aydın Ceylan ile kısa bir süre konuştuğu görülüyor. Konuşmanın ardından sırtını dönüp aracına binmek için hareket eden Avukat Aydın Ceylan, konuştuğu şahıs tarafından tabancayla ayağından vuruldu. Saldırganın olaydan sonra kaçtığı ve yaralanan avukata vatandaşların yardım için geldiği görüntülerde yer aldı.
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