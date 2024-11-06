Konya\'da Ayakkabı Atölyesinde Yangın

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Konya'da ayakkabı üretim atölyesinde çıkan yangın bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Sanayi Sitesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde bulunan ayakkabı üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA