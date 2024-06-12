Konya'nın Kulu ilçesinde 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'nın Kulu ilçesinde 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İlk kaza, Ömeranlı Mahallesi Ankara-Konya Kara yolunda meydana geldi. Bir tırın refüje devrilmesi sonucu tır sürücüsü yaralandı. Bu esnada aynı yerde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu otomobilde bulunan bir kişi ile kamyonette bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

12.06.2024 11:30
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Konya'nın Kulu ilçesinde aynı yerde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ömeranlı Mahallesi Ankara-Konya Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. (33) idaresindeki 42 ATC 897 plakalı boş yumurta viyolü yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada tır sürücü S.D. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu esnada yoldan geçen F.Ç. idaresindeki 42 TT 086 plakalı otomobile Y.T. (20) idaresindeki 42 ASA 887 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan T.Y. (44) ile kamyonette yolcu olan M.R.T. (16) yaralandı. Her iki kazada da yaralananlar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan T.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'nın Kulu ilçesinde 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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