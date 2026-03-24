Konya\'da Bağ Evinde Yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bağ evinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, gece saatlerinde Anabağlar Mahallesi Taraşcı Caddesi üzerinde bir bağ evinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kudret K.'ye ait bağ evinde sobadan dolayı yangın başladı. Yangına ilk müdahaleyi evde bulunanlar yaparken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bağ evi yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA