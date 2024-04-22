Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırlarken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Konya Ankara Karayolu Kulu ilçesi ile Ömeranlı Mahallesi arası Günahkar Yaylası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan Aslan Yaman idaresindeki 06 DNJ 701 plakalı Ford marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yolun refüj bariyerine ardından sağ taraftaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada aracın motoru yerinden koparak yola savrulurken, yolcu olarak bulunan U.E. (37), G.Y. (42), S.B.Ö. (23) ve Y.E. (44) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araç ise çekici ile olay mahallinden götürüldü ve yoldaki trafik akışı normale döndü.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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