Konya'da Bıçaklama Olayı: Zanlı ve 8 Yardımcısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Konya'da Bıçaklama Olayı: Zanlı ve 8 Yardımcısı Adliyeye Sevk Edildi

Konya\'da Bıçaklama Olayı: Zanlı ve 8 Yardımcısı Adliyeye Sevk Edildi

Konya'da trafikte tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli ve 8 kişi adliyeye sevk edildi.

22.10.2024 12:29
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Konya'da trafikte tartıştığı genci 6 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli ve olay sonrası şüpheliye yardım eden 8 kişi adliye sevk edildi. Katil zanlısının yakalanmamak için ilk saklandığı adres olan bağ evini farelerin bastığı, bunun ardından zanlının arkadaşları tarafından dikkat çekmemek için kamyonla yakalandığı adrese götürüldüğü öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Batuhan B., aracıyla seyir halinde olduğu sırada Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı (18) drift atarak kendisine yol vermediği gerekçesiyle takibe aldı.

Batuhan B. bir süre takip ettiği ve mahallede bulunan pazar yeri yakınlarında durdurduğu Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı 6 farklı yerinden bıçakladı. Yaşar ise yaralı halde otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşar, bir süre sonra bilincinin kapanmasıyla park halindeki 2 araca çarparak durdu. Ağır yaralı haldeki Yaşar, durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakalanmamak ardı ardına mekan değiştirmiş

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Muhammet Oğuzhan Yaşar'ın ölümüne neden olan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre önce Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı takip eden bir araçtan inen kişinin kendisiyle tartıştıktan sonra bıçaklayarak olay yerine çağırdığı kişilerle olay yerinden ayrıldığını belirledi. Bunun ardından şahsın kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Batuhan B. olduğunu belirledi. Şüpheliye ulaşmak için yapılan çalışma sonrası Batuhan B.'nin sırasıyla önce Karatay ilçesinde bir çiftliğe, ardından İsmil Mahallesinde bir eve, sonrasında mahallede bulunan bir bağ evine saklandığı, buradan da polise yakalanmamak için Kaşınhanı Mahallesinde bir adrese kaçtığı tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Batuhan B.'yi Kaşınhanı Mahallesinde saklandığı evde, şüpheliye yardım eden 8 kişiyi ise farklı adreslerde yakalayarak gözaltına aldı.

Saklandığı evde fare çıktı, adres değiştirince yakalandı

Emniyete getirilen Batuhan B., buradaki ilk ifadesinde, "Muhammet Oğuzhan Yaşar araçla seyir halindeyken önümde birkaç kere fren yapıp drift atarak ilerledi, bana yol vermedi. Daha sonra aramızda yaşanan tartışmayla pazar yerine yakın bir yerde tartıştık ve olay gerçekleşti. Daha sonra Muhammet Oğuzhan Yaşar aracına binerek uzaklaştı. Ben de arkadaşlarımı aradım ve onlarla olay yerinden ayrıldık. Beni önce Karatay ilçesinde bulunan bir çiftliğe ardından da İsmil Mahallesinde bir eve daha sonra ise aynı mahallede bulunan bir bağ evine götürdüler. Burada kaldığım sırada büyük fareler gördüm, bunu arkadaşlarıma söylemem üzerine onlar da dikkat çekmemek için kamyonla beni alarak Kaşınhanı Mahallesinde bulunan bir eve götürdüler. Burada da polis ekipleri baskın yaptı, yakalandım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Katil zanlısı Batuhan B. ve kendisine yardım eden 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Bıçaklama Olayı: Zanlı ve 8 Yardımcısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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