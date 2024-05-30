Konya\'da bir dinlenme tesisinde tırın dorsesinde yangın çıktı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halindeki tırın dorsesinde lastikler alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Karapınar ilçesindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan tırın dorse bölümündeki lastikler alev aldı. Kısa sürede büyülen alevlere ilk müdahaleyi araç sahibi ve tesis çalışanları yangın tüpleriyle yaptı. Daha sonra ihbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tırda hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. - KONYA