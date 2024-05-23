Konya\'da Bir Kişi Darp Edilip Bıçaklandı

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Konya'da bir kişi, eski dini nikahlı eşinin yakınları tarafından arkadaşının iş yerinde darp edildi, bıçaklandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayın yaşandığı iş yerinin sahibi, "Olayla hiç alakamız olmamasına rağmen sadece arkadaşım buraya sığındı, tek suçumuz bu" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde bulunan bir iş yerinde oturan Emrullah A. ayrıldığı dini nikahlı eşi F.U. ile kavga etti. Yaşanan olayın ardından F.U.'nun yakınları Emrullah A.'nın bulunduğu sanayi sitesine gitti. Burada 6 kişilik grup Emrullah A.'yı buldukları sokak üzerinde darp ettikleri sırada Emrullah A., arkadaşına devrettiği iş yerine sığındı. Grup satır, bıçak ve sopalarla iş yerini bastıktan sonra burada çıkan kavgada grup içerisindeki bir kişi Emrullah A.'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İş yerinin ofis bölümündeki camları kırdıktan sonra grup olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Emrullah A.'nın koşarak iş yerine sığınması, daha sonra kendini darp eden grubun iş yerini basarak kavganın çıktığı, bu sırada Emrullah A.'nın yaralandığı ve iş yeri sahibi Halil Arslan'ın kardeşi Mehmet A.'nın alnından yaralanmasının ardından iş yerinin camlarının kırıldığı görülüyor.

Olay sonrası ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan Emrullah A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler yakalandı

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından olaya karışan Kazım D., Cafer D. ve Mehmet Akif D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

"Sadece arkadaşım buraya sığındı tek suçumuz bu"

Çıkan kavgadan sonradan haberinin olduğunu, kendi iş yerinin basılarak mağdur olduğunu anlatan iş yeri sahibi Halil Arslan "Ofisimde oturuyordum, müşterim vardı, bir ses duyduk. Merdivenlerden inerken iş yerini devir aldığım bir çocukluk arkadaşımı gördüm. O koşturuyordu arkasında da eli satırlı, bıçaklı sopalı grup gördüm. Kaçtık oradan da ofise girdik. Camı çerçeveyi komple indirdiler. Kimseye fırsat vermediler, burada bulunan herkese vurdular. Biz de gerekli yerlere şikayetçi olduk. Kendi erkek kardeşim alnından yaralandı. Olayla hiç alakamız olmamasına rağmen sadece arkadaşım buraya sığındı tek suçumuz bu. Yıllardır buradayız, müşterimizin gözünde imajımız zedelendi. Psikolojik olarak da etkilendim. O kişilere gerekli tüm cezanın verilmesini istiyorum. Dertleri, bu gelen kişiler arkadaşımın eski dini nikahlı karısının yakınlarıymış, ailevi sorunlar olmuş. Onlar da bunu dövmeye gelmiş. Zaten bizim arkadaşı dışarıda bir dövmüşler o sonra buraya sığınmış kaçmış" dedi. - KONYA