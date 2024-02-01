Konya'da böcek ilacı faciası: Alt katta dökülen böcek ilacı üst kattaki çocuğun ölümüne sebep oldu
KONYA - Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. Alt kattakiler böcekleri öldürmek için ilaç döküp kapıyı pencereyi bantlayarak evden ayrılırken, üst kattaki aileden 5 kişi böcek ilacından zehirlendi, 7 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesinde bulunan 2 katlı kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kerpiç evin birinci katında kiracı olarak oturanlar evdeki böcekleri öldürmek için geçtiğimiz pazartesi günü daireyi ilaçladıktan sonra pencere ve kapıyı bantlayarak evden ayrıldı. Böcek ilacının kokusunun ikinci katta N.D.'nin oturduğu daireye sızmasının ardından evde bulunan N.D.'nin kızı ve torunları kokudan etkilendi. Bugün sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.'nin kızı A.T. (40), çocukları F.T. ve Y.T. ile yeğenleri S.G.B. ve M.B. mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken, anneanne N.D. ile 7 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı. Bir süre sonra anneanne N.D., torunu Ahmet Enes Temel'in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Enes Temel, Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, N.D.'nin kızı A.T. ve torunlarının sömestr tatili dolayısıyla anneanne N.D.'nin yanında kaldıkları öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından birinci kattaki kiracıların yakınları tarafından ev havalandırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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