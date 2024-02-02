Konya\'da Böcek İlacı Nedeniyle Çocuk Ölümü: Kiracı Tutuklandı

Konya'da döktüğü böcek ilacı nedeniyle 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine 6 kişinin de zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına neden olan kiracı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesinde bulunan 2 katlı kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kerpiç evin birinci katında kiracı olarak oturan A.E.A., evdeki böcekleri öldürmek için geçtiğimiz Pazartesi günü daireyi ilaçladıktan sonra pencere ve kapıyı bantlayarak evden ayrıldı. Böcek ilacının kokusunun ikinci katta N.D.'nin oturduğu daireye sızmasının ardından evde bulunan N.D.'nin kızı ve torunları kokudan etkilendi. Dün sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.'nin kızı A.T. (40) ve çocukları F.T. (18), Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken, anneanne N.D. ile 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı. Bir süre sonra anneanne N.D., torunu Ahmet Enes Temel'in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Ahmet Enes Temel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Daireyi ilaçlayan kiracı tutuklandı
Olayla ilgili çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, böcek ilacını daireye döken kiracı A.E.A.'yı Çumra ilçesinde yakınlarının evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kiracı A.E.A., adliyeye sevk edildi. Burada A.E.A., çıkartıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, böcek ilacından etkilenen A.T., çocukları F.T. ve Y.T. ile yeğenleri S.G.B. ve M.B.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ederken, olayda hayatını kaybeden Ahmet Enes Temel'in annesi A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hastaneye daha sonra götürülen anneanne N.D.'nin ise kontrol ve tedbir amaçlı hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel'in yarın Meram ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - KONYA
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