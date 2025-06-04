Konya'da Çekiçli Kavga: İş Yeri Sahibi Yaralandı - Son Dakika
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Konya'da Çekiçli Kavga: İş Yeri Sahibi Yaralandı

Konya\'da Çekiçli Kavga: İş Yeri Sahibi Yaralandı
04.06.2025 10:25
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Beyşehir'de araç parçaları yüzünden çıkan kavgada iş yeri sahibi M.B. ağır yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan kavgada çekiçle kafasına vurulup yumruklarla darbedilen iş yeri sahibi ağır yaralandı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 27 Mayıs günü Hamidiye Mahallesi'ndeki sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayide motor rektefiye işi yapan iş yeri sahibi M.B. (49) ile dükkana gelen oto yedek parça işi yapan U.Ş. (43) arasında araç parçaları yüzünden tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbede iş yerindeki diğer kişilerce yatıştırıldı. Olay sonrası iş yerinde ayrılan U.Ş. bir süre sonra tekrar M.B.'nin yanına geldi. Dükkanın içerisindeki bir çekici eline alarak daha önce tartıştığı dükkan sahibi M.B. ile tartışmasını devam ettirdi. Çıkan kavgada U.Ş. elindeki çekiçle M.B.'nin başına vurdu. Çevredekilerin kavgayı ayırma çabasına rağmen başına önce çekiç ardından yumruk ve tekme darbeleri alan M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan M.B. yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilirken, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli U.Ş.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavga anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Arbede anları ise anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yeri sahibi M.B.'nin iki kişi ile oturduğu esnada dükkanına gelen U.Ş. ile sözlü olarak tartışmaya başladığı, daha sonra birlikte iş yeri dışına çıktıkları, tekrar içeri girdiklerinde tartışmanın devam ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise iş yerinden ayrılan U.Ş.'nin tekrar gelip dükkanın içerisinde bulduğu ve eline aldığı çekiçle M.B.'ye yaklaştığı, tartışmalar devam ederken iş yerindeki kavgaya şahit olanlardan bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışması dikkat çekiyor. Ardından iş yeri sahibinin tekrar ayağa kalkması ile birlikte taraflar arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşüyor. M.B.'nin ittirdiği U.Ş. ise elindeki çekici M.B.'nin başına vuruyor, çekicin elinden düşmesiyle yumruk darbeleri devam ediyor. İş yerinde bulunanlar kavgayı ayırmaya uğraşırken, M.B.'nin kanlar içerisinde yerde kaldığı görüntülere yansıdı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Çekiçli Kavga: İş Yeri Sahibi Yaralandı - Son Dakika

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