Konya'da cinayet: Kadının ceza talebi 18 yıl - Son Dakika
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Konya'da cinayet: Kadının ceza talebi 18 yıl

Konya\'da cinayet: Kadının ceza talebi 18 yıl

Konya'da tartışma sonucu göğsünden bıçaklanan adamın katili kadın, 12-18 yıl hapisle yargılanacak.

11.04.2025 11:04
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Konya'da birlikte yaşadığı kişiyi 'kahveye gitme' tartışmasında araç içinde göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden olan ve intihar süsü vermeye çalışan kadın hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı kadın hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, geçtiğimiz 11 Şubat tarihinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide park halinde bulunan 42 K 3454 plakalı aracın içinde bir kişinin kendini bıçakladığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde 37 yaşındaki Şuayip Demir'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Demir'in yanında bulunan ve beraber yaşadığı 35 yaşındaki Ayşe K. gözaltına alındı.

İlk ifadesi pes dedirtti: "Sabah kalktığımda bıçaklanmış haldeydi"

Ayşe K. ilk ifadesinde, 3 yıldır birlikte yaşadığı Şuayip Demir'in sık sık kahveye gittiği için tartıştıklarını, olaydan önceki gün akşam da kahvedeyken yanına gittikten sonra alkol alarak arabayla bulundukları yere geldiklerini, kendisinin arka koltukta uyuya kaldığını, sabah uyandığında ise Şuayip Demir'i göğsünden bıçaklanmış halde hareketsiz vaziyette bulduğunu söyledi. Kadının çelişkili ifadelerinden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ayşe K.'yi emniyete götürdü. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde ise, çıkan tartışma sonucu Şuayip Demir'i bıçaklayarak öldürdüğünü daha sonra intihar süsü vermeye çalıştığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ayşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Katil zanlısı Ayşe K. hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Ayşe K.'nin Şuayip Demir'i bıçakladıktan sonra alkol ve uyuşturucu etkisiyle uyuyakaldığı ve uyandıktan sonra olayı fark edip ihbarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, Ayşe K.'nin 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istenirken, zanlının olayda hayatını kaybeden Şuayip Demir'e olaydan 1 ay önce "Senin hayatını karartacağım" şeklindeki gönderdiği mesajlar da dosyaya eklendi. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da cinayet: Kadının ceza talebi 18 yıl - Son Dakika

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