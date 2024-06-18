Konya'da Çocukların Attığı Torpil Yangına Yol Açtı - Son Dakika
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Konya'da Çocukların Attığı Torpil Yangına Yol Açtı

Konya'nın Karapınar ilçesinde çocukların boş araziye attığı torpil, otları ve arazideki inşaat malzemesi olarak kullanılan keresteleri tutuştururken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında keresteler yanarak kullanılamaz hale geldi.

18.06.2024 17:48
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Konya'nın Karapınar ilçesinde çocukların boş araziye attığı torpil, otları ve arazideki inşaat malzemesi olarak kullanılan keresteleri tutuştururken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Sandıklı Mahallesi'nde boş bir arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, çocukların attığı torpil ve maytaplar boş arazideki otların tutuşmasına yol açtı. Alevler, arazideki inşaat malzemelerine de sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında keresteler yanarak kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıkları ise, çocukların attıkları torpillerin önce otları tutuşturup sonra da kerestelere sıçradığını ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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