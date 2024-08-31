Konya'da Helyum Gazı Patlaması: 1'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Konya'da Helyum Gazı Patlaması: 1'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir doğum günü etkinliği için hazırlanan balonların şişirilmesi amacıyla kullanılan helyum gazının bulunduğu tüp patladı. Patlamada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle bir kişi yanık, bir çocuk ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

31.08.2024 18:16
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Konya'da doğum günü kutlaması için hazırlanan balonların şişirilmesi amacıyla kullanılan helyum gazının bulunduğu tüp patladı. Patlamada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Emir Karaaslan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında doğum günü etkinliği için hazırlanan balonların şişirilmesi için kullandığı öğrenilen helyum gazının bulunduğu tüp henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle 30 yaşındaki Ö.Ç. vücudunun çeşitli yerlerinde yanık nedeniyle, 2 yaşlarındaki bir çocuk ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yaralanan Ö.Ç. ve ismi öğrenilemeyen çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Helyum Gazı Patlaması: 1'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Helyum Gazı Patlaması: 1'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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