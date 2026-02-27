Konya\'da Dolandırıcılık Operasyonu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "ortak ticaret yapma", "kredi temin etme", "yüksek kazanç sağlama" gibi vaatlerle vatandaşlara banka hesabı ve GSM hattı açtırıp, hesapları dolandırıcılara devreden 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda; bazı şahısların "ortak ticaret yapma", "kredi temin etme", "yüksek kazanç sağlama" gibi vaatlerle vatandaşları ikna ederek adlarına banka hesabı açtırdıkları ve GSM hatları temin ettirdikleri belirlendi. Temin edilen hesap ve hatların ise üçüncü şahıslara devredildiği, bu hesaplar üzerinden çok sayıda dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiği ve farklı illerde birçok vatandaşın mağdur edildiği tespit edildi. Dolandırıcılık suçlarındaki soruşturmalarda ifadeleri alınan şüphelilerin, banka hesaplarını ve telefon hatlarını maddi menfaat karşılığında verdiklerini beyan ettikleri, ifadelerde isimleri geçen iki kişinin organizasyonu yönlendirdiği değerlendirildi. Yapılan araştırmalar neticesinde şüpheliler K.K. (25) ve Y.K.'nin (26), hesap temini ve yönlendirme sürecinde aktif rol aldıkları, farklı illerde açılan çok sayıda soruşturma dosyasında isimlerinin geçtiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde farklı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen çok sayıda soruşturma dosyasında aynı yöntemle açılmış banka hesaplarının kullanıldığı görüldü. Şüphelilerin, ekonomik durumu zayıf ve işsiz kişileri hedef aldıkları; "hesap kiralama", "referans sistemi", "kredi çıkarma" gibi söylemlerle ikna ettikleri, karşılığında belirli miktarlarda ödeme yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KONYA