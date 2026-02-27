Konya'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Dolandırıcılık Operasyonu

Konya\'da Dolandırıcılık Operasyonu
27.02.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir'de, dolandırıcılıkla banka hesabı açtıran 2 kişi yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "ortak ticaret yapma", "kredi temin etme", "yüksek kazanç sağlama" gibi vaatlerle vatandaşlara banka hesabı ve GSM hattı açtırıp, hesapları dolandırıcılara devreden 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda; bazı şahısların "ortak ticaret yapma", "kredi temin etme", "yüksek kazanç sağlama" gibi vaatlerle vatandaşları ikna ederek adlarına banka hesabı açtırdıkları ve GSM hatları temin ettirdikleri belirlendi. Temin edilen hesap ve hatların ise üçüncü şahıslara devredildiği, bu hesaplar üzerinden çok sayıda dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiği ve farklı illerde birçok vatandaşın mağdur edildiği tespit edildi. Dolandırıcılık suçlarındaki soruşturmalarda ifadeleri alınan şüphelilerin, banka hesaplarını ve telefon hatlarını maddi menfaat karşılığında verdiklerini beyan ettikleri, ifadelerde isimleri geçen iki kişinin organizasyonu yönlendirdiği değerlendirildi. Yapılan araştırmalar neticesinde şüpheliler K.K. (25) ve Y.K.'nin (26), hesap temini ve yönlendirme sürecinde aktif rol aldıkları, farklı illerde açılan çok sayıda soruşturma dosyasında isimlerinin geçtiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde farklı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen çok sayıda soruşturma dosyasında aynı yöntemle açılmış banka hesaplarının kullanıldığı görüldü. Şüphelilerin, ekonomik durumu zayıf ve işsiz kişileri hedef aldıkları; "hesap kiralama", "referans sistemi", "kredi çıkarma" gibi söylemlerle ikna ettikleri, karşılığında belirli miktarlarda ödeme yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, İnsan Hakları, Seydişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Banka, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Kıyamet alameti gibi Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti
E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak
Depremle sarsılan kentimizde büyük panik O anlar kameralarda Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda
UEFA’dan açıklama: İstanbul’un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı UEFA'dan açıklama: İstanbul'un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı

18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 19:12:33. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.