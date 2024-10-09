Konya\'da Dolmuş ile Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde dolmuş ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 42 GEE 01 plakalı dolmuş ile M.P. yönetimindeki 42 AVN 022 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çarpışma sırasında dolmuşta yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA