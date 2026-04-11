Konya'da Drift Kazası: Esnaftan Kasis Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Drift Kazası: Esnaftan Kasis Talebi

11.04.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Drift atan otomobilin kazası sonrası esnaf hız engelleyici kasis talep etti.

Konya'da drift atarken kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Sanayi sitesindeki sokakta meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası aynı sokak üzerinde hızdan kaynaklanan başka kazaların da yaşandığını belirten esnaf ise hız engelliyici kasis talep etti.

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Üçgazi Sokak'ta drift atan bir sürücü kontrolü kaybederek kaza yaptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Drift atan araç sürücüsünün burada park halindeki arabaya çarptığını belirten esnaf Seyit Ahmet Bulut, "Benim dükkanımda kamera olduğu için birçok kazanın kamera görüntüsü var. Diğer esnaf arkadaşlarla kazalardan dolayı şikayetçiyiz. Burada geçen ay kendi personelim de kaza geçirdi" dedi. Bulut, ilgililerden buraya bir kasis yapılmasını talep ederek, "Umarım herhangi bir ölüm yaşanmadan buraya kasis yapılır. Buraya bir kasis yapılsın ki araç şoförleri hız yapamasın, bunun önlemini alalım" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Konya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:10:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.