Konya\'da Drift Kazası: Esnaftan Kasis Talebi

Konya'da drift atarken kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Sanayi sitesindeki sokakta meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası aynı sokak üzerinde hızdan kaynaklanan başka kazaların da yaşandığını belirten esnaf ise hız engelliyici kasis talep etti.

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Üçgazi Sokak'ta drift atan bir sürücü kontrolü kaybederek kaza yaptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Drift atan araç sürücüsünün burada park halindeki arabaya çarptığını belirten esnaf Seyit Ahmet Bulut, "Benim dükkanımda kamera olduğu için birçok kazanın kamera görüntüsü var. Diğer esnaf arkadaşlarla kazalardan dolayı şikayetçiyiz. Burada geçen ay kendi personelim de kaza geçirdi" dedi. Bulut, ilgililerden buraya bir kasis yapılmasını talep ederek, "Umarım herhangi bir ölüm yaşanmadan buraya kasis yapılır. Buraya bir kasis yapılsın ki araç şoförleri hız yapamasın, bunun önlemini alalım" dedi. - KONYA