Konya\'da elektrikli bisiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

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Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Konya- Ankara Karayolu Çiçekkent Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Ankara istikametine seyreden A.B. (26) idaresindeki 06 BHR 473 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamete gitmekte olan Hasan Hüseyin Şehitoğlu'nun (76) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada yaklaşık 70 metre sürüklenen elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Şehitoğlu'nun emekli polis memuru olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA