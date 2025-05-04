Konya'da Göçmen Kadın İntihar Etti - Son Dakika
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Konya'da Göçmen Kadın İntihar Etti

Kenya uyruklu kadın, kasten yaralama suçlamasıyla tutulduğu merkezde intihar etti.

04.05.2025 15:50
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Konya'da hakkında 'kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından işlem yapılan Kenya uyruklu kadın, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'nde intihar etti.

Konuyla ilgili Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Selçuklu ilçemizde 03.05.2025 günü meydana gelen kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından şüpheli sıfatıyla hakkında işlem tesis edilen Kenya uyruklu G.W.N isimli kadın şahıs, 04.05.2025 günü 11.05 sıralarında Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezimize teslim edilmiştir. Şahıs işlemleri tamamlandıktan sonra saat 11.40 sıralarında yerleştirildiği odada intihara teşebbüs etmiş ve sağlık personelimizin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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