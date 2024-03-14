Konya'da kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, binlerce tütün mamulü, ruhsatsız silah, kaçak alkollü içecek, gümrük kaçağı otomobil ve araç motorları ele geçirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde kaçak ürün üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 2 iş yeri ve 2 eve operasyon düzenlendi. İş yeri, ev ve 3 araçta yapılan aramalarda, 48 bin adet gümrük kaçağı sigara, 1,5 milyon adet doldurulmuş sigara, 115 adet puro, 61 adet cep telefonu, 78 adet telefon aksesuarı, 22 adet akıllı saat, 73 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 124 adet sahte alkollü içki bandrolü, 35 litre etil alkol, 77 adet gümrük kaçağı parfüm, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 10 şüpheli gözaltına alındı.
Araçtan cephanelik çıktı
KOM ekiplerince Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ise, 1 araçta yapılan aramada 512 adet kurma kolu, 257 adet mekanizma alt gövdesi, 257 adet mekanizma üst gövdesi, 15 bin 675 adet muhtelif tabanca parçası (tetik, horoz, pim, yay vb.) ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Gümrük kaçağı 169 araç motoru ele geçirildi
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Selçuklu ve Karatay ilçelerinde 2 iş yeri ve 1 depoda arama yapıldı. Aramalarda gümrük kaçağı 169 adet araç motoru, 435 litre motor yağı ve 1 adet otomobil ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan toplam 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Tütün Mamulü ve Kaçak Alkollü İçecek Ele Geçirildi - Son Dakika
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