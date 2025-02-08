Konya'da Kaçan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Kaçan Şüpheli Yakalandı

Geniş Video İzle

Polisten kaçan O.B. kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde uyuşturucu bulundu.

08.02.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

KONYA - Konya'nın polis ekipleri park halindeki bir aracı şüphe üzerine sorgulamak istediği sırada araç sürücüsü kendisine doğru gelen polisleri görünce aracını polis ekibinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri devriye görevlerini sürdürdüğü esnada merkez Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi'nde park halindeki araçtan şüphelenerek araç içerisindeki O.B.'yi sorgulamak istedi. Aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalışan O.B. polis aracına da çarparak uzaklaşmaya başladı. Ekipler, dur ikazına aldırış etmeden kaçan şüphelinin peşine düşerken, havaya ateş açılarak da uyarılan şüpheli kovalamaca sonrası Karaömerler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün üst ve aracında yapılan aramada 1,5 gram esrar, 1 adet sentetik ecza maddesi ve 2 adet kesici alet ele geçirildi. Şüpheli O.B.'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak", "taksirle yaralama", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, kamu malına zarar ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli ve idari işlem başlatılırken, O.B'ye 61 bin 979 TL ceza uygulandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, Polis, Konya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kaçan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:31 VAR’da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig’de iptal edilen bu golü konuşuyor VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor
18:22 Ankara’da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu
17:57 Canlı anlatım İlk düdük çaldı Canlı anlatım! İlk düdük çaldı
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
14:22 Trump’ın ateşkes planı Ukrayna’da deprem etkisi yarattı Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
00:01 Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti
23:09 Bodrum FK’da Volkan Demirel’in koltuğu hemen doldu Bodrum FK'da Volkan Demirel'in koltuğu hemen doldu
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
23:01 Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü
22:48 Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
22:47 Trump’ın tepkisi bomba Time, Musk’ı başkanlık koltuğuna oturttu Trump'ın tepkisi bomba! Time, Musk'ı başkanlık koltuğuna oturttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 19:12:15. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Kaçan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.